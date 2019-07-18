انتشال جثة شاب بعد 3 أيام من غرقه بمياه بحر مويس فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكن ضباط الإنقاذ النهرى بالشرقية، صباح اليوم، من استخراج شاب من مركز الإبراهيمية، سقط بمياه بحر مويس أمام قرية الشبراوين دائرة مركز ههيا بعد تعرضه لحادث تصادم، حيث تم استخراج الجثمان بعد 3 أيام من سقوطه بالمياه، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بغرق "أيمن.ا" 28 سنة شاب من مركز الإبراهيمية بمياه ترعة الشبراوين، بعد تعرضه لحادث تصادم، حيث كان يستقل دراجة بخارية مع والد زوجته محمد على سليم 60 سنة، حيث صطدمتهما سيارة، وسقط فى مياه الترعة وتمكن الأهالى من استخراج والد زوجة الشاب وتم نقله إلى المستشفى، وتم العثور على جثمان الشاب فى اليوم الثالث وتم انتشال الجثة، وإخطار النيابة العامة.