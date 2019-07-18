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انتحار طالب ثانوى أزهرى بعد معاتبة والده له لعدم تأديته الامتحانات بكفر الشيخ

الخميس، 18 يوليه 2019 06:35 م
انتحار طالب ثانوى أزهرى بعد معاتبة والده له لعدم تأديته الامتحانات بكفر الشيخ جثه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أقدم طالب ثانوى أزهرى على الانتحار عقب معاتبة والده له تليفونيا من الكويت، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد أن "أحمد. ك. ع" 19سنة، طالب بالصف الثالث الازهري، بالفنامين، التابعة لمدينة سيدى سالم، لقى حتفه، وهناك وجود آثار احتكاك حول الرقبة.

وتم معاينة منزل الطالب، ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ومناقشة أهليته تبين، أنه اقدم على الانتحار، عقب تلقيه مكالمة من والده من الكويت، يعاتبه فيها عن عدم تأديته امتحانات الثانوية الأزهرية، وأنه سيحاسبه عند عودته، مما دفع نجله للانتحار، تحرر المحضر رقم 5730 إدارى مركز سيدى سالم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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