"الهجرة" تعقد اجتماعا للجنة التنسيقية لمبادرة "مصر بداية الطريق"

عقدت وزارة الهجرة اجتماعا للجنة التنسيقة لمبادرة "مصر بداية الطريق"، بحضور ممثلى الجهات والجامعات المشاركة بالمبادرة، لبحث آخر تطورات التحضيرات لفاعليات المبادرة وما تم الانتهاء إليه من إعداد القوائم الخاصة بالمشاركين من خريجى الجامعات المصرية من كافة دول العالم.

واستعرض الاجتماع الذى ترأسته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الأسماء التى تضمنتها القوائم الخاصة بالمرشحين لحضور فعاليات المبادرة.

وخلال اللقاء، رحبت وزراة الهجرة بالمشاركين فى الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية للمبادرة، مشيرة إلى أن خريجى الجامعات المصرية من الوافدين هم سفراء للدولة المصرية، وقوى ناعمة لمصر فى دولهم، بجانب أيضًا الجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت أن المبادرة هى خطوة مهمة لتعزيز الدور الثقافى لمصر فى العالم، وستمكنها من بناء قوة فكرية ناعمة من خريجى جامعاتها حول العالم.

يذكر أن مبادرة "مصر بداية الطريق" سيتم خلالها تنظيم احتفالية ندعو لها كافة المسئولين رفيعى الشأن والوزراء من الدول الإفريقية والدول العربية وكذلك الدول الآسيوية من خريجى جامعة الأزهر الشريف والجامعات المصرية، وستتشرف الاحتفالية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار تأكيد الدور الريادى للدولة المصرية على الصعيد الإفريقى والعربى وإثراء العلاقات مع الدول الآسيوية، وفى إطار إعلان الرئيس عام 2019 عامًا للتعليم، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.