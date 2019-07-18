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النيابة تطلب التحريات فى محاولة متهمين الهروب من السجن المركزى بالصف

الخميس، 18 يوليه 2019 01:41 م
النيابة تطلب التحريات فى محاولة متهمين الهروب من السجن المركزى بالصف سيارات الإطفاء-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول إشعال عدد من المتهمين النار ببطاطين داخل السجن المركزى بالصف، فى محاولة منهم للهرب، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
 
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين الخمسة، افتعلوا مشاجرة، داخل غرفة الحجز الخاصة بهم بالسجن المركزى بالصف، وأثناء محاولة قوات الأمن الخاصة بالسجن السيطرة عليهم، حاولوا الهرب.
 
وتابعت التحريات، أن المتهمين أشعلوا النار بعدد من البطاطين، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المتهمين وضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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النيابة العامة

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