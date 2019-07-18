النيابة تصرح بدفن جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة

القليوبية - فريق المحافظات

صرحت نيابة شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض وإشراف المحامى العام لنيابات جنوب بنها، بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامة بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة، وذلك بعد عرض الجثة على الطب الشرعى.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من عمليات النجدة، بوجود جثه طافية بمياه ترعة الشرقاوية أمام مسجد النور دائرة القسم.

وانتقل المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يرافقهم قوات الإنقاذ النهرى وتم إنتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيد ح ع 20 عاما عامل بمصنع زجاج، بسؤال شقيقه محمود ح ع 39 عاما سائق، قرر أنه حال قيام شقيقه بالإغتسال بمياه الترعه عقب انتهاء عمله انزلقت قدمه وسقط بالمياه وتوفى غرقاً ولم يشتبه فى وفاته جنائياً.

تم نقل جثة المتوفى لمنزله بمعرفة أهليته وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحه ورد بتقريره عدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4763 إدارى قسم شرطة أول شبرا الخيمه لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة .‎