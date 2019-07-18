النيابة تحقق مع متهم بالتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع "ه.م"، عاطل، لتحرشه بالفتيات بأحد المولات بمنطقة التجمع الخامس.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ه.م"، عاطل، يتحرش بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات لفظيا وجسديا.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بالقبض على عاطل لتحرشه بالفتيات داخل أحد المولات بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر تحرشه بالفتيات داخل المول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.