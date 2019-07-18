"المهندسين": زيادة المعاشات 100 جنيه يكلف النقابة 178 مليون جنيه سنويا

أكد

المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالى يعمل على توفير الموارد المالية فى ظل القانون الحالى للنقابة، من خلال ترشيد الانفاق وتنمية موارد النقابة خاصة الدمغة الهندسية.

وأوضح شفيق، أن تكلفة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية فى مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ حوالى 178 مليون سنويا.

كان المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، قد قال إن قرار الجمعية العمومية الأخيرة لأعضاء النقابة، والتى تم عقدها فى مارس الماضى، حول زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، لتصل إلى 800 جنيه، تبدأ النقابة فى تطبيقه بداية من يوليو الجارى.