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المبعوث الأمريكي لطهران: البحرين تستضيف اجتماعا دوليا لبحث مواجهة التهديد الإيرانى

الخميس، 18 يوليه 2019 06:02 ص
المبعوث الأمريكي لطهران: البحرين تستضيف اجتماعا دوليا لبحث مواجهة التهديد الإيرانى المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك
وكالات الأنباء

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نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، أمس، الأربعاء، أن البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث مواجهة التهديد الإيراني في منطقة الخليج.

 

وأفاد "هوك" خلال جلسة للمجلس الأطلسي، حضرها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بأن الاجتماع سيعقد تطويرًا للمؤتمر الذي عُقد في وارسو في فبراير الماضي؛ لمناقشة الخطر الإيراني.

 

وذكر المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تريد مشاركة مزيد من دول الشرق الأوسط في المبادرة الأمريكية لتأمين الملاحة في الخليج.

 

وأعلنت واشنطن في الفترة الماضية أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في مضيقَيْ هرمز وباب المندب، عقب حوادث استهداف ناقلات النفط في الفترة الأخيرة، التي تتهم إيران بالوقوف وراءها.

 

 


البحرين

ايران

امريكا

مضيق هرمز

باب المندب

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