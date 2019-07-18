الكشف على 2300 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية فى فارسكور بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 2300 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت من خلال وزارة الصحة والسكان بتفتيش السرو مركز فارسكور.

تأتي القافلة استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى تتم داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها.

وصرحت المحافظ فى بيان أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل و صرف الأدوية بالمجان ، و كذلك تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، مضيفة أنه تم تحويل ( 65 ) حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة.