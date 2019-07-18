القوى العاملة: مصرى يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، نجح فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى يعمل لدى إحدى الشركات الكبرى بالكويت وديا وبلغت 1800 دينار كويتى، أى بما يعادل 100 ألف جنيه مصرى.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه تم تكليف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بتقديم الدعم والمساندة للمواطن المصرى "محمد.ص.ل.هـ" وتسوية مشكلته وديا بعد أن تداولت في المحاكم الكويتية وقتا طويلا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وأضاف أنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالكويت أحمد يوسف، أكد أنه التقي المسئولين بالشركة التي يعمل بها المواطن المصري "محمد.ص.ل.هـ" لحل المشكلة وديا وتنازل عن القضية فى المحكمة وحصل علي مستحقاته البالغة 1800 دينار كويتى، أى بما يعادل 100 ألف جنيه مصرى.

وقدم المواطن المصرى جزيل شكره لمكتب التمثيل العمالى، ووزارة القوى العاملة لمساندته حتى حصوله على مستحقاته وديا بدلا من المحاكم التى كانت ستأخذ وقتا طويلا.