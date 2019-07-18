كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وحارس عقار، بعد سرقتهما شقة مدير تسويق بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة النزهة الجديدة، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس، وحارس عقار، وبحوزتهما جوال بداخله" 2 هاتف محمول ، 2 ساعة يد، نظارة شمسية، كاميرا تصوير، جهاز فيديو ، جهاز ريسيفر" .

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بسرقتها من داخل مسكن مدير تسويق مقيم بذات العقار محل عمل المتهم الثانى، بأسلوب "التسلق" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.