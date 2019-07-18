القبض على عاطل لاعتدائه على شخص واصابتة بجرح نافذ بالصدر في الغربية

الغربية محمد طارق

نجح ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية ، في القبض على عاطل قام بالاعتداء على شخص واصابته بجرح نافذ في الصدر لمنعة معاكسة شقيقته.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية اخطارا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم شرطه زفتى بوصول المدعو " ع ع ر "20 سنة ومقيم بمنطقة كفر عنان التابعة لبندر زفتي ، إلى مستشفى زفتى العام ومصاب بجرح نافذ بالصدر .

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبسؤال والد المجنى عليه قرر قيام المدعو " م م ال " 19 سنة عاطل وسبق اتهامه فى عدة قضايا ومقيم بكفر عنان بالتعدي على نجله واصابتة ، بعد قيامه بالتصدى له ومنعه من معاكسه شقيقته الصغرى .

على الفور تمكن الرائد احمد رمزى رئيس مباحث القسم والنقيب فتحى شعلان معاون القسم من ضبط المتهم خلال دقائق من ارتكابه للواقعة وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة ، وتم تحرير محضر واخطار النيابه للتحقيق .