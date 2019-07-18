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الطبيعى يكسب.. 5 أكلات لتكبير حجم الثدى

الخميس، 18 يوليه 2019 07:00 ص
الطبيعى يكسب.. 5 أكلات لتكبير حجم الثدى تكبير حجم الثدى - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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صغر حجم الثدى من المشاكل المزعجة التى تعانى منها بعض السيدات مما تسبب لهن الإحراج والتوتر دائما، لذلك يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة التى تعمل على زيادة حجم الثدى دون التعرض لأى مخاطر صحية ، ووفقا لما ذكره موقع thealternativedaily  فأن أبرز هذه الأطعمة هى:

تكبير الثدى
تكبير الثدى

 

1: المكسرات، تعتبر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والدهون الصحية التى تعزز مستوى هرمون الاستروجين وتعمل على زيادة حجم الثدى.

2:فول الصويا، يحتوى على نسبة عالية من البروتينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة هرمون الاستروجين وزيادة حجم الثدى.

3:الحليب من الطرق الطبيعية التى تعمل على زيادة حجم الثدى عند النساء حيث انه يحتوى على  هرمون الاستروجين والبرولاكتين والبروجيستيرون.

4:الاسماك والجمبرى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتعزز صحة الجهاز المناعى، فضلا عن ذلك لها دور فعال فى زيادة حجم الثدى عند النساء.

5:البابايا، تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز هرمون الاستروجين وزيادة حجم الثدى.


تكبير الثدى

الثدى

حجم الثدى

اطعمة

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