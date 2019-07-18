الصحة اليابانية تحذر المسافرين لوسط إفريقيا من خطر الإيبولا

طوكيو (أ ش أ)

ناشدت السلطات الصحية فى اليابان مواطنيها الذين يعتزمون السفر إلى وسط إفريقيا بضرورة تجنب المناطق التى تم تسجيل وقوع حالات إصابة بفيروس (الإيبولا) فيها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن اتش كيه) اليوم الخميس، أن وزارة الصحة اليابانية حثت زوار الكونغو وأوغندا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة كالابتعاد عن الحيوانات النافقة وتجنب أكل اللحوم النيئة.

كما طالبت الأشخاص الذين سافروا إلى اليابان من هذه البلدان سرعة إبلاغ سلطات الحجر الصحى عن أى تغييرات فى صحتهم خلال ثلاثة أسابيع بعد وصولهم.

وأشارت الهيئة إلى أن تفشى (الإيبولا) فى جمهورية الكونغو الديمقراطية تسبب فى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ أغسطس الماضي، معظمهم فى مقاطعة شمال كيفو، كما تم تسجيل إصابة سيدة سافرت إلى أوغندا المجاورة فى وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء أن مرض فيروس الإيبولا (EVD) فى جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل حالة طوارىء صحية عامة ذات مخاوف دولية.