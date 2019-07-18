السيطرة على حريق بجوار مزرعة دواجن بمركز تمى الأمديد فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بجوار مزرعة دواجن بناحية قرية لصفا التابعة لمركز تمى الأمديد.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز تمى الامديد بنشوب حريق بمخلفات بجوار مزرعة دواجن بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية لقرية البيضا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق، وتبين أن المزرعة خالية من الدواجن، وملك عبد المنعم عبد السلام، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة.