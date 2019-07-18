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السيسى يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة

الخميس، 18 يوليه 2019 05:00 م
السيسى يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. 
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وجه الرئيس بدفع الجهود المبذولة في هذا الصدد لتفعيل المنظومة في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.
 

السيسي

وزيرة البيئة

الحكومة

المخلفات الصلبة

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