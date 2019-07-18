"السياحة والمصايف": فتح الحدائق والميادين فى العيد القومى للإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء جمال الدين رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، أن الادارة قد استعدت بمجهودات مكثفة للاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية بمشاركة الجهات المختلفة بالمحافظة.

وأشار "رشاد" إلى أن الاحتفال ممتد فى الفترة من الجمعة 26 يوليو وحتى الاثنين 29 يوليو، وتتضمن الاحتفالات تنظيم 3 ماراثونات الأول ماراثون للجرى من جليم وحتى حديقة السلسلة والثانى للدراجات من بير مسعود وحتى حديقة السلسلة والثالث لذوى الاحتياجات الخاصة من الإبراهيمية وحتى حديقة السلسلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم بمقر الادارة المركزية بمديرية الاسكان بالاسكندرية، حول الاجراءات التى تتخذها الادارة لموسم الصيف الحالى بعد توليه المسئولية هذا الاسبوع .

وأشار اللواء جمال الدين رشاد إلى أن الاحتفالات تتضمن أيضا موكبا للزهور ينطلق من قصر المنتزه وحتى حديقة السلسلة بالتزامن مع عروض بحرية بطول كورنيش الإسكندرية .

وتابع "رشاد" أنه سيتم توفير أتوبيسين بدورين يحملان شخصيات عامة وبنارات للإسكندرية، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية والعازفين بالحدائق العامة، كما سيتم تنظيم قوافل سكانية شاملة بالمناطق الأكثر احتياجا تضم جميع التخصصات الخدمية، بالإضافة إلى تنظيم مباراة لكرة القدم بين منتخب الإسكندرية ومنتخب القاهرة على استاد الإسكندرية احتفالا بافتتاح استاد الإسكندرية بعد التطوير بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وحول الافتتاحات التى سوف تشهدها الإسكندرية بمناسبة العيد القومى، قال إنه سيتم افتتاح حديقة سعد زغلول وميدان الخرطوم وحديقة مدخل الإسكندرية وميدان أحمد زويل و فيكتور عمانويل، كما سيتم تنظيم حفل فنى بقصر ثقافة الانفوشى وتكريم المتفوقين من الأجهزة التنفيذية وتوزيع جوائز للإبداع العلمى والأدبى.

وأشار إلى أنه فى اليوم الأخير للاحتفالية سيتم تنظيم حفل استقبال لكبار الشخصيات وقناصل الدول العربية والأجنبية ومجلس النواب يتخلله حفل غنائى بدار الأوبرا بالإسكندرية .