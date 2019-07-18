سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 07:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السفير السعودى ببريطانيا يأمر باستضافة سكان مبنى تعرض لحريق بلندن

الخميس، 18 يوليه 2019 05:26 م
السفير السعودى ببريطانيا يأمر باستضافة سكان مبنى تعرض لحريق بلندن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بفتح أبواب أكاديمية الملك فهد لاستقبال من تم إخلاؤهم من المجمع السكني الضخم المجاور الذي اندلعت النار في إحدى شققه السكنية ، وانطلقت منه صافرات الإنذار بالحريق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف والشرطة البريطانية إلى المجمع السكني وتم إخراج جميع قاطنيه بسلام.


ووفق توجيه سمو السفير، توجه فريق من السفارة للاطمئنان على المواطنين السعوديين من سكان المجمع وغيرهم من قاطنيه، وتم تأمين وجبات الطعام والمياه للموجودين في الأكاديمية والاطمئنان عليهم حتى انتهاء التعامل مع الحريق وعودة السكان إلى منازلهم.


وثمن عدد من الذين استضافتهم الأكاديمية هذه المبادرة الإنسانية من سفارة المملكة في لندن، وسرعة تجاوبها وما قدمته من مساعدة لإيوائهم حتى زوال الخطر.
يشار إلى أن صفارات الإنذار من الحريق انطلقت مما استدعى من جميع سكان المجمع السكني الضخم إخلاءه بشكل عاجل وإغلاق الطرق المحيطة ووقف الحركة المرورية.


وقد اطمأنت السفارة على سلامة جميع السعوديين القاطنين بالمجمع من الحادث وعودتهم إلى مساكنهم سالمين بعد إطفاء الحريق والتأكد من سلامة الموقع.


خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان

السعودية

لندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة