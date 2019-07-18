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"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون و750 ألف طن

الخميس، 18 يوليه 2019 12:03 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من الموالح لمليون و750 ألف طن أشجار موالح - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، عن ارتفاع صادرات الموالح لمليون و751 ألف و322 طنا إلى جميع دول العالم، مؤكدا أن الكميات المصدرة منذ بدء موسم التصدير، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 10يوليو الحالى.

 

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية شهدت صادرات الموالح تقدمًا كبيرًا لتحتل الموالح المركز الأول فى الصادرات الزراعية، موضحًا: أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر، واتخاذ جمبع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.
 

 فيما تواصل الأجهزة الفنية بالحجر الزراعى، تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


صادرات الموالح

المنتجات الزراعية

الحجر الزراعى

صادرات الخضر والفاكهة

الاختام الجديدة

الصادرات المصرية

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