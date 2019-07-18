الزراعة: اجتماعات دورية مع شركات إنتاج الأسمدة لاستكمال حصتها الصيفية

كتب عز النوبى

واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزار الزراعة، اجتماعاتها الأسبوعية مع شركات إنتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الموردة، واستكمال باقى حصتها لتغطية احتياجات موسم الزراعات الصيفية.

وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه خلال الاجتماع الأخير مع الشركات المنتجة للأسمدة ، تعهدت بتوريد حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الصيفية، موضحا أن هناك لجان فنية ورقابية حول عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن اللجنة التنسيقة للأسمدة تواصل اجتماعاتها الأسبوعية مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة قواعد وصرف المقررات السمادية، ومتابعة الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.

فيما أكد تقرير الخدمات الزراعية ، أنه يتم تطبيق المنظومة الجديدة التى يطلق عليها " الباركود" لشحنات الأسمدة الزراعية المدعومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح" او مخازن البنك الزراعى ، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.