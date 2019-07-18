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الرى: 510 ملايين جنيه لصيانة المجارى المائية خلال عام

الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 ص
الرى: 510 ملايين جنيه لصيانة المجارى المائية خلال عام المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى مع الزميلة أسماء نصار
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للمجارى المائية، المتمثلة فى أعمال التطهيرات والحشائش وصيانة الجسور لأطوال الترع التى تصل إلى 33 ألف كيلو متر بتكلفة 510 مليون جنيه فى الفترة من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو الماضى، صيانة و تطهير لـ 117 مخر سيل بتكلفة 2.250 مليون جنيه.

وأضاف السعدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية، ومنها أعمال "تطهيرات واحلال وتجديد البدالات والبوابات- إحلال وتجديد كبارى المشاة- شبك الأعشاب- أغطية غرف التفتيش – أعمال الازالات- محطات الخلط الوسيط والمغذيات والآبار" حيث تم تنفيذ تلك الأعمال بتكلفة قدرها 9.500 مليون جنيه الأمر الذى أدى إلى توفير 15-5 مليون جنيه فى حالة اسنادها للمقاولين والشركات".

وأعدت الوزارة برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتى تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة و فى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز وساهم ذلك فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى بشكل غير مسبوق منذ ثلاثون عاماً و تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية  وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.


المجارى المائية

الترع

المياه

وزارة الرى

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