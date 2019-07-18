الرى: نفذنا منشآت حماية من السيول فى البحر الأحمر بـ 500 مليون جنيه فى 3 سنوات

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن محافظة البحر الأحمر تشهد طفرة فى تنفيذ منظومة الحماية من إخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية 500 مليون جنيه مقابل 40 مليون جنيه خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2016 بحصيلة أعمال تنوعت ما بين سدود تخزينية وسدود إعاقة وبحيرات.



وقالت الوزارة فى بيان لها، انه من المقرر أن تشهد الأيام القادمة افتتاح العديد من منشات الحماية سواء التى تم تنفيذها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر او بمحافظات الصعيد التى توليها الدولة اهتماما خاصا.



وكشفت الوزارة أنه يتم التجهيز لطرح المرحلة الثانية لأعمال الحماية من أخطار السيول بمدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة تقديرية 1.325 مليار جنيه بمدن (القصير – رأس غارب – مرسى علم – طابا – نويبع – الطور).



وأكدت الوزارة حرصها على حماية محافظة البحر الأحمر من إخطار السيول باعتبارها أهم المحافظات التي تعد مقصدا سياحيا عالميا، حيث تم ترجمة هذا التوجه إلى حزمة من الأعمال التى تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والرى.

