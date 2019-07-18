الرى: تنفيذ 19 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

أكد قطاع حماية النيل، أنه تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات على النيل، منهم ردم بالمجري باستخدام الأحجار الضخمة بمسطح حوالي120متر مربع بالإضافة لـ (4) قرارات عبارة عن حوش بأفرع الاشجار بالمجري بمسطح حوالي250متر مربع بهندسة دسوق.

وأضاف القطاع فى تقرير له اليوم أنه تم اليوم تطهير خور عزبة الرمل بمحافظة القليوبية من الحشائش بنسبة 90%، مع استمرار ازالة مخالفات الردم، بدون شرطه، كما تم تنفيذ (10) قرارات إزالة لحوش بأفرع الأشجار بالمجري بمسطح حوالي600متر مربع، و (4) قرارات بناحية القصير بالقوصية بأسيوط عباره عن ردم بمكعب ١٠٢ م٣.

وأكد القطاع أنه مستمر فى استكمال أعمال ازاله مخالفات الردم (بقريه دهتوره أمام الملعب - بناحيه حانوت - بناحيه ميت اشنا - بناحيه ميت دمسيس - جميع انواع الحشائش في كفر نعمان وواجهة سمنود وخلف كوبري بنها).

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية، ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.