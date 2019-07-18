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الرى تعقد اجتماعا لمتابعة دراسة تأهيل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية

الخميس، 18 يوليه 2019 03:41 م
الرى تعقد اجتماعا لمتابعة دراسة تأهيل ترعتى نجع حمادى الشرقية والغربية وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد  المهندس عبداللطيف خالد -رئيس قطاع الرى - اجتماعا اليوم لمتابعه أعمال مشروع الدراسه الخاصه بتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكيه التابعة لهما  وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير وتأهيل الترع الرئيسية والفرعية وحماية كافة المنشئات المائية المقامة عليها لضمان استيعاب التصرفات المائية اللازمة لرى الزمامات المنزرعة وتلبية حاجة التوسعات الأفقية فى الأراضي الزراعية.



وأوضح خالد أنه تم الاربعاء الماضى عقد ورشة العمل النهائية لمناقشة أعمال المرحلة الثالثة والاخيرة والخاصة بالدراسة الشاملة لمشروع إعادة وتأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليهما والممولة بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 300 ألف دينار كويتي .



وأوضح رئيس قطاع الري أن الدراسة تهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم وتحديد للأولويات والجدوى الاقتصادية لأعمال التأهيل المطلوبة وكذا التكاليف التقديرية لهذه الأعمال ، من أجل الوصول الى تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في هذا الحبس الهام والذي يبلغ زمام ( 445758 فدان ) على ترعة نجع حمادي الغربية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، إضافة إلى زمام ( 122575 فدان) على ترعة نجع حمادي الشرقية بمحافظتي سوهاج وأسيوط ، الأمر الذي يسهم في زيادة كفاءة استخدام وحدة المياه واستدامة الاستخدام الأمثل لهذا المورد الحيوي الهام وبالتالي الوصول الى تأثير إيجابي على أعمال توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها في الوقت المناسب لاحتياجات المستخدمين في القطاعات المختلفة من زراعة – صناعة – ملاحة.





 


نجع حمادى

وزارة الرى

المنشآت المائية

المياه

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