الرسوم والمستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء بأسيوط الجديدة

فريق المحافظات

أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن البدء فى استقبال طلبات التقنين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وذلك للتصالح فى مخالفات البناء وتفعيلا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لمسطح الاعمال المخالفة حتى 250 متر مربع يتم دفع 500 جنيه رسوم، وأكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع، يتم دفع 1000 جنيه، بينما أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع يتم دفع رسوم 2000 جنيه، وأكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع يتم دفع 3000 جنيه رسوم، أما أكثر من 3 آلاف متر مربع وحتى 4 آلاف متر، يتم دفع 4000 جنيه رسوم، أكثر من 4 آلاف متر مربع، يتم سداد 5000 جنيه رسوم.

"اليوم السابع" ينشر المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بمدينة أسيوط الجديدة.

1- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى :-

- المستند الدال على تاريخ الاجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار " كهرباء - مياه - تليفونات".

- مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة أو الايجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

- صورة ملتقطه من القمر الصناعى.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من أحدى كليات الهندسية بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعية معتمدتان من مكتب هندسى.

5 - نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص أن وجدا.

6- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسية الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعمدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأشغال.

7- الايصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب.