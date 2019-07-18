الرئاسة الروسية : بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا خطة العمل المشتركة مع إيران

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، الاتصالات الثنائية المستقبلية بينهما وخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران والوضع في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أنه بمبادرة من الجانب الفرنسي جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث تم تحديد جدول الاتصالات القادمة بينهما في صيغ مختلفة ومناقشة العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا أيضا الوضع في أوكرانيا وآفاق حل الصراع الأوكراني الداخلي، وأكد أن بوتين وماكرون أعربا عن استعدادهما لتكثيف العمل المشترك في حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك في إطار صيغة "نورماندي".

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا كذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.