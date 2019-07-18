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الداخلية السعودية تعدم 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن واغتصبوا امرأة

الخميس، 18 يوليه 2019 05:17 م
الداخلية السعودية تعدم 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال الأمن واغتصبوا امرأة الشرطة السعودية
وكالات الأنباء

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أفادت وزارة الداخلية السعودية اليوم بأن حكما بالإعدام نفذ ضد 3 أشخاص في جدة، بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امرأة من ملابسها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي (باكستاني الجنسية) أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض.

وأضاف البيان أن المتهم الباكستاني سلم هتان المرأة حتى يمارس الأخير عليها "الفاحشة"، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.

وأشادت الوزارة بالسلطات الأمنية التي قبضت على الجناة، فيما أكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة "ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

 


السعودية

اغتصاب

اعدام

انتحال شخصية

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