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الداخلية التونسية تضبط 14 أجنبيا اجتازوا الحدود البرية بطريقة غير شرعية

الخميس، 18 يوليه 2019 02:00 ص
الداخلية التونسية تضبط 14 أجنبيا اجتازوا الحدود البرية بطريقة غير شرعية الامن التونسى
أ ش أ

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تمكنت دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني التونسي بفريانة (ولاية القصرين) من ضبط 14 شخصًا أجنبيًا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.

 

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - في بيان لها أمس الأربعاء - أن النيابة العامة أمرت بمواصلة التحريات مع هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاجتياز الحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير قانونية من قبل أجانب.

 

من جهة أخرى، تفقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد معبر ملولة الحدودي حيث اطلع على ظروف استقبال الأشقاء الجزائرين الوافدين عبر المعبر وعلى استكمال أعمال توسعة المعبر، كما دشن المركز التجاري "ملولة للسوق الحرة" الأول من نوعه في شمال أفريقيا وفي تونس والذي سيساهم في تنشيط المنطقة تجاريًا واقتصاديًا.

 

وأكد الشاهد أن هذا المعبر الحدودي يعتبر من أهم المعابر إذ يمر منه حوالي 2,5 مليون مسافر سنويًا تقريبًا أي نصف عدد المسافرين في مطار تونس قرطاج الدولي وتم رصد 17 مليون دينار لتطويره، مشيرًا إلى أن تونس استقبلت حتى يوم ١٠ يوليو الجاري مليون ومائتي ألف جزائري وهو ما يؤكد أن هذا الموسم السياحي هو موسم واعد وكل المؤشرات تدل على ذلك.

 


تونس

الجزائر

الامن التونسى

هجرة

افريقيا

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