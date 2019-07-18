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الخارجية الأمريكية: على إيران الإفراج فورا عن الناقلة المحتجزة وطاقمها

الخميس، 18 يوليه 2019 06:38 م
الخارجية الأمريكية: على إيران الإفراج فورا عن الناقلة المحتجزة وطاقمها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
كتب وكالات

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها فى الخليج وأفراد طاقمها.

وقال المتحدث فى رسالة أرسلت بالبريد الالكترونى، لرويترز "الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثورى الإسلامى من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن فى مضيق هرمز وحوله"، جاء ذلك بعد إعلان إيران أنها تحتجز ناقلة نفط تهرب الوقود فى الخليج.

وتابع المتحدث قائلا "على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فورا".

 


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