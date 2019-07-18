الحكومة تبحث ملف فض التشابكات المالية بين الكهرباء والبترول والمالية

كتبت هند مختار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التى طالما أثقلت كاهل المالية العامة، وتسببت فى إرباك موازنات الوزارات المختلفة.

وأضاف أن الحكومة مثلما نجحت مؤخراً فى حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات، من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهى أيضاً عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، حيث وجه رئيس الوزراء بالبدء فى إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية، من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث. وأكد مدبولى أنه سوف يعقد اجتماعاً مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز فى هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك.