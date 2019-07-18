الحكومة: الإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 16 محافظة

كتبت هند مختار

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المحافظين خلال إجتماعه بهم اليوم الخميس بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية، مكلفاً بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية في كل محافظة تكون تابعة للمحافظ مباشرة، على أن يتم تعيين مدير مشروع في كل وحدة من هذه الوحدات، ويتم تخصيص المبالغ المالية الخاصة بالمشروعات والخدمات التي تقدم ضمن المبادرة للوحدة، منبهاً أن تكون مسئولية الوحدة الإشراف ومتابعة التنفيذ، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

وحول الاستعدادات والتجهيز لعيد الأضحى المبارك، شدّد رئيس الوزراء على المحافظين ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، كما وجه مدبولي بضرورة طرح كميات مضاعفة من هذه السلع، وخاصة اللحوم الحمراء، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وكلّف رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن؛ من أجل المتابعة الميدانية والقدرة على التدخل والتصرف في مواجهة الأزمات والكوارث وغيرها من المواقف الطارئة، مشيراً إلى ضرورة إخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث طارئة، مع التنسيق الدائم والمستمر مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، اعتباراً من صباح يوم الوقفة، وحتى انتهاء إجازة العيد.