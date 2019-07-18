الحرس الثورى: احتجاز ناقلة نفط أجنبية فى الخليج

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله اليوم الخميس، إنه احتجز ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج.
وذكر التلفزيون "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود فى جزيرة لارك بالخليج الفارسي"، مضيفا أن السفينة احتجزت يوم الأحد.
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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله اليوم الخميس، إنه احتجز ناقلة أجنبية تهرب الوقود في الخليج.
وذكر التلفزيون "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود فى جزيرة لارك بالخليج الفارسي"، مضيفا أن السفينة احتجزت يوم الأحد.
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