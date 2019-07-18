وذكر الجيش اللبناني -في بيان مساء اليوم الخميس- أنه أقام نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط مجلس النواب، فضلا عن تسيير دوريات راجلة وأخرى بالمركبات، داعيا إلى التجاوب مع إجراءات الجيش حفظ للأمن والسلامة.



كان العسكريون المتقاعدون قد أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية في محيط مجلس النواب بالقوة، خلال جلسة اليوم لمناقشة النواب لمشروع الموازنة لعام 2019 ، احتجاجا على فرض ضريبة دخل على كافة الرواتب والمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين على السواء، إلى جانب اقتطاع نسبة تراوحت ما بين 1.5 إلى 3 % من المعاشات التقاعدية للعسكريين نظير توفير الخدمات الصحية لهم.



ووقعت اشتباكات بين العسكريين المتقاعدين، والقوى العسكرية والأمنية التي تصدت لمحاولة اقتحام الحواجز الأمنية، في حين أعلن المحتجون عن المزيد من التصعيد ليشمل اعتصامات ومسيرات وتظاهرات رفضا للاقتطاعات التي تطال رواتبهم ومعاشاتهم.



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة بعد ظهر غد الجمعة للتصويت على مشروع الموازنة، وذلك بعد أن انتهى على مدى 3 أيام من المناقشات النيابية للموازنة.