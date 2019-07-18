الجنايات تنتظر عامل لمحاكمته بتهمة قتل ابنته وإصابة زوجته فى دار السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة قتل ابنته وإصابة زوجته، بسبب رفض الأولى إقراضه 200 جنيه.

بدأت القضية رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، إشارة من مستشفى القصر العينى، باستقباله "حنان.ا.م" 41 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليسرى.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين والد المتوفية "أحمد.م. س" 67 سنة، بالمعاش وزوجته "والدة المتوفية" "رضا. ذ.خ" 61 سنة، ربة منزل، بسبب رفضها إقراضه 200 جنيه ما أثار حفيظته ودفعه لإحضار سلاح أبيض "سكين" من المطبخ والتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها "بجرح بالفخذ الأيمن من الخلف"، ولدى تدخل ابنتهما للفض بينهما تعدى عليها المتهم باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.

وبسؤال والدة المجنى عليها "زوجة المتهم" أيدت ما جاء بالفحص، فتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.