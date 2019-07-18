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"الثرموستات" كلمة السر.. 10 نصائح لخفض استهلاك سخان الكهرباء

الخميس، 18 يوليه 2019 02:00 ص
"الثرموستات" كلمة السر.. 10 نصائح لخفض استهلاك سخان الكهرباء سخان كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أيام قليلة وتصدر أول فاتورة كهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى 21 مايو الماضى، ويتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو الجارى.
 
"اليوم السابع" ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام السخان الكهربائى، يمكن من خلالها  خفض نسبة 20% من الطاقة المستخدمة وهى: 
 
1. الضبط عند درجات الحرارة المرتفعة يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.
2. يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة المناسبة "50-60 درجة مئوية
3. يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه، وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
4. يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
5. المسارات الطويلة لمواسير المياه الساخنه تؤدى إلى فقد درجة الحرارة أى استهلاك أكثر للكهرباء وارتفاع فى قيمة فاتورة الكهرباء.
6. يفضل أن تكون المسافة بين السخان والصنبور أقل من 10 أمتار.
7. اصرف ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان.
8. لاتدع المياه الساخنة تنهال بلا داعى ولكن استخدم الكمية المناسبة التى تحتاجها.
9. استخدم مواسير المياه الساخنة من النوع بربولين "الحافظة لدرجة الحرارة" أو استخدم مواسير معدنية مجلفنة معزولة عزلاً حرارياً جيداً.
10. عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء.
 
 
 

اسعار الكهرباء

فاتوره الكهرباء

ارتفاع اسعار الكهرباء

السخان الكهربائى

نصائح لترشيد الاستهلاك

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