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التموين: نسعى لإصدار سجل موحد يضم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين

الخميس، 18 يوليه 2019 12:51 م
التموين: نسعى لإصدار سجل موحد يضم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قالت وزارة  التموين والتجارة الداخلية، إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة ﻭيتم العمل حاليا على إصدار السجل الموحد الذى يضم التجارى والصناعى والمصدرين والموردين إضافة إلى السعى للعمل على منظومة جديدة للتعامل فى البنوك لمعرفة العملاء والتعامل الإلكترونى ربط الملف الضريبى ودقة البيان من خلال توقيع بروتوكول  بين جهاز تنمية التجارة واتحاد البنوك لاتاحة الخدمات الالكترونية.

وأكدت الوزارة ، أن الهدف اليوم من توقيع اتفاقية ربط الجهاز المصرفي والشركات المانحة للائتمان تهدف إلى إتاحة قاعدة بيانات لـ 4.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لاستكمال منظومة المعلومات، لتقليل الوقت والتكلفة، وتأتى تطبيقًا لفكرة التحول الرقمي كما يعد ذلك  تتويجًا للمجهود الذي استمر إعداده وقتا طويلا لربط السجل التجاري بقاعدة البيانات، للحفاظ على سرية المعاملات، مشيرًا لأهمية إدخال تكنولوجيا المعلومات لتقليل الوقت والتكلفة تطبيقا لفكرة التحول الرقمي لبناء قاعدة بيانات لإتاحتها للجهات المعنية وربطها بالبطاقات الضريبية.

جاء ذلك خلال  توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لإتاحة بيانات السجل التجارى إلكترونيا للبنوك.
 


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السجل التجارى الموحد

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