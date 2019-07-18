سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 01:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: 109 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الخميس، 18 يوليه 2019 11:58 ص
التعليم العالى: 109 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات اختبارات القدرات - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 109 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو  وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".


 

 


التعليم العالى

اختبارات القدرات

تنسيق 2019

تنسيق الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة