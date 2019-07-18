التعليم العالى: 109 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 109 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات، للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب، لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".



