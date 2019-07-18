التعليم العالى: لا صحة لمنع الطلاب ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة التعليم العالى بحرمان الطلاب ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوى القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أى كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أى تمييز، وفقاً لتنسيق القبول بالكليات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهاً قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصرى، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوى القدرات الخاصة بهدف إدماجهم فى المجتمع.