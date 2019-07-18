التحفظ على 2.4 طن لبن و2652 عبوة منتجات غذائية فاسدة بالإسكندرية والبحيرة

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث تم ضبط تاجر مواد غذائية بمحافظة بنى سويف، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 2,400 كيلو جرام "ألبان" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط اثنين من مالكى محلات تجارة السلع الغذائية غير مرخصة، بالعامرية أول والمنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية، قدرها 2652 عبوة "مربى وحلاوة طحينية وجيلى ومشروبات غازية"، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية بعدد من محافظات الجمهورية.