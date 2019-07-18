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البحرين تنفق 32% من ميزانيتها على المجالات الحيوية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:38 م
البحرين تنفق 32% من ميزانيتها على المجالات الحيوية ملك البحرين حمد بن عيسى
وكالات

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أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن مملكة البحرين أولت ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اهتماما خاصا، وحرصت على إدراج تلك الأهداف في السياسات والبرامج الحكومية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الإنفاق العام المتحقق في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي ترتكز عليها الأهداف التنموية، بلغ 32٪ من إجمالي الميزانية الحكومية ، حسبما نشرت وكالة بنا البحرينية .

 وقال وزير الإسكان لدى إلقائه كلمة مملكة البحرين أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد بولاية نيويورك الأمريكية أن حكومة مملكة البحرين عملت على تطوير الآليات المؤسسية لرصد ومتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فأنشأت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، وكان من أولويات عملها إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات والإحصاءات، فضلا عن تكليف الوزارات والكيانات الحكومية بضرورة مواءمة أهدافها وخططها وسياساتها في برنامج الحكومة الحالي (2019-2022) مع أهداف التنمية المستدامة.

 


البحرين

التنمية المستدامة

الصحة والتعليم

الضمان الاجتماعي

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