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البحرية الأمريكية تمشط بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار أمريكى

الخميس، 18 يوليه 2019 07:18 م
البحرية الأمريكية تمشط بحر العرب بعد تقارير عن فقدان بحار أمريكى البحرية الأمريكية
رويترز

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البحرية الأمريكية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ فى بحر العرب بعد تقارير عن فقد بحار أمريكى،كما قامت البحرية الأمريكية بالدفع بطائرات حربية فى بحر العرب قبالة سواحل عمان لحماية ناقلات النفط من التهديدات الإيرانية.

 

وقال الكولونيل فريدريك فريدريكسون قائد الوحدة الحادية عشرة الخاصة من مشاة البحرية "نريد التأكد من طمأنة الحلفاء في المنطقة وضمان حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة".

 

وكانت هجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز تحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران قد أربكت مسارات الملاحة الحيوية التي تربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها.


البحرية الأمريكية

بحر العرب

فقدان بحار

الولايات المتحدة

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