الإفراج عن أمريكى متهم بالتورط فى اقتحام سفارة كوريا الشمالية بأسبانيا

واشنطن (أ ش أ)

أفرجت السلطات الأمريكية، عن مواطن أمريكى من أصل كورى بكفالة، كان متهما بالتورط فى اقتحام سفارة كوريا الشمالية لدى أسبانيا، فى فبراير الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن "كرستوفر آهن" البالغ من العمر (38 عاما) بكفالة قدرها 1.3 مليون دولار، ووضعه قيد الإقامة الجبرية فى منزله، وهو أمريكى من أصل كورى، وجندى بحرية سابق.

وأشارت إلى أنه - فى شهر أبريل الماضى - تم اعتقاله بناء على طلب تسليم من أسبانيا التى قامت بتوجيه اتهام ضده وجماعته المناهضة لكوريا الشمالية باقتحامه لسفارة كوريا الشمالية بمدريد، وسرقة أجهزة كمبيوتر ووثائق فى يوم 22 فبراير.

ولفتت إلى أن قاضيا من (كاليفورنيا) أمر بالإفراج عن "آهن" فى وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أنه يتعين عليه ارتداء جهاز تتبع على الكاحل والبقاء فى المنزل باستثناء المواعيد الطبية والكنيسة.

يذكر أن "آهن" هو عضو فى منظمة (جوسون) الحرة التى أعلنت عن مسؤوليتها عن اقتحام السفارة فى فبراير الماضى .. كما أن هناك شخصا آخر يدعى "أدريان هونج" شارك فى الاقتحام، وهو مطلوب أيضا فى الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال مختبئا.

وفى بيان سابق، قالت المنظمة إنها تتألف من أعضاء داخل وخارج كوريا الشمالية، وهى ملتزمة بإنهاء الخلافة الوراثية لعائلة كيم.

ومن المعروف أن منظمة (جوسون الحرة) التى كانت تعرف سابقا باسم (دفاع تشوليما المدني) وفرت الحماية لـ كيم هان-سول، نجل كيم جونج-نام الذى تم اغتياله فى عام 2017 وهو الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.