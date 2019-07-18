سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الإفراج عن أمريكى متهم بالتورط فى اقتحام سفارة كوريا الشمالية بأسبانيا

الخميس، 18 يوليه 2019 10:02 ص
الإفراج عن أمريكى متهم بالتورط فى اقتحام سفارة كوريا الشمالية بأسبانيا الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفرجت السلطات الأمريكية، عن مواطن أمريكى من أصل كورى بكفالة، كان متهما بالتورط فى اقتحام سفارة كوريا الشمالية لدى أسبانيا، فى فبراير الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الخميس، أنه تم الإفراج عن "كرستوفر آهن" البالغ من العمر (38 عاما) بكفالة قدرها 1.3 مليون دولار، ووضعه قيد الإقامة الجبرية فى منزله، وهو أمريكى من أصل كورى، وجندى بحرية سابق.

وأشارت إلى أنه - فى شهر أبريل الماضى - تم اعتقاله بناء على طلب تسليم من أسبانيا التى قامت بتوجيه اتهام ضده وجماعته المناهضة لكوريا الشمالية باقتحامه لسفارة كوريا الشمالية بمدريد، وسرقة أجهزة كمبيوتر ووثائق فى يوم 22 فبراير.

ولفتت إلى أن قاضيا من (كاليفورنيا) أمر بالإفراج عن "آهن" فى وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أنه يتعين عليه ارتداء جهاز تتبع على الكاحل والبقاء فى المنزل باستثناء المواعيد الطبية والكنيسة.

يذكر أن "آهن" هو عضو فى منظمة (جوسون) الحرة التى أعلنت عن مسؤوليتها عن اقتحام السفارة فى فبراير الماضى .. كما أن هناك شخصا آخر يدعى "أدريان هونج" شارك فى الاقتحام، وهو مطلوب أيضا فى الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال مختبئا.

وفى بيان سابق، قالت المنظمة إنها تتألف من أعضاء داخل وخارج كوريا الشمالية، وهى ملتزمة بإنهاء الخلافة الوراثية لعائلة كيم.

ومن المعروف أن منظمة (جوسون الحرة) التى كانت تعرف سابقا باسم (دفاع تشوليما المدني) وفرت الحماية لـ كيم هان-سول، نجل كيم جونج-نام الذى تم اغتياله فى عام 2017 وهو الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون.

 

 

 


كوريا الشماليه

اقتحام سفاره كوريا الشماليه

اسبانيا

السلطات الامريكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسبانيا تتعهد بالتعاون مع سول بشأن الهجوم على سفارة كوريا الشمالية فى مدريد

الخميس، 04 أبريل 2019 08:47 م

ماذا تعرف عن المجموعة منفذة الهجوم على سفارة كوريا الشمالية فى مدريد؟.. عناصرها اعترفوا بعلاقاتها السرية مع " FBI وCIA".. هدفها الإطاحة بأسرة كيم جونج أون الحاكمة.. والسلطات الإسبانية تواصل التحقيقات

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:30 ص

منظمة معارضة تعلن مسئوليتها عن اقتحام سفارة كوريا الشمالية فى إسبانيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 01:54 م

مصادر: منظمة منشقة سرية وراء الهجوم على سفارة كوريا الشمالية للإطاحة بكيم

الأحد، 17 مارس 2019 03:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

منظومة التأمين الصحى تجدد مطالبتها للمواطنين النزول للتسجيل بوحدات بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة