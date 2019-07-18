الأونروا توزع مساعدات مالية على النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أنها وزعت مبالغ مالية على العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه مكتب الأونروا فى بيروت، رسائل نصية إلى النازحين الفلسطينيين فى لبنان يطلب فيها مراجعة المصارف اللبنانية لاستلام مبالغ مالية كمساعدات لتأمين الطعام وأماكن السكن.

وقدرت الأونروا تعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا فى لبنان بحوالى 28 ألف، وأكدت أنهم يعانون من أوضاع معيشية قاسية نتيجة شح المساعدات الإغاثية وعدم توفر موارد مالية ثابتة.