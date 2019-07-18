سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى يغلق منافذ الجماعات وباب عظيم للتكافل المجتمعى

الخميس، 18 يوليه 2019 03:56 م
الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى يغلق منافذ الجماعات وباب عظيم للتكافل المجتمعى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحى يغلق منافذ الجماعات، مضيفة أنه قد ثبت بالتجربة العملية أن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعى، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.

وأضافت الوزارة أن المشروع، يسهم بقوة فى قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات فى محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت مظلة أعمال الخير ، في حين تعمل الوزارة على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أى مقابل، قائلة: نوجه الشكر لكل من دعموا ويدعمون المشروع بالجهد أو المال أو المساندة الإعلامية أو اللوجستية ، ومن نعدهم شركاء حقيقيين لنا فى خدمة المجتمع .

يشار إلى أن مبيعات صكوك الأضاحى بمديريات الأوقاف الإقليمية تجاوزت فى الحصر الأخير مساء أمس الأربعاء 17 مليون جنيه، حيث قررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، لكلٍّ من مديريتى أوقاف الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما فى الصكوك أكثر من ألف صك حتى تاريخه، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذى القعدة الجارى، وتشجيعا للعاملين بالمديريات (ب) ومديريات الوجه القبلى.

 

 

 


وزارة الاوقاف

صكوك الاضاحى

لحوم الاضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مغلق منذ 2012".. قارئ يناشد وزارة الأوقاف ترميم مسجد قرية الشقيفى بقنا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:00 ص

رسلان: بيان وزير الاوقاف عن العام الأسود للإخوان وثيقة تكشف وجههم القبيح

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:58 م

وزارة الأوقاف: لا نتعصب للقديم لمجرد قدمه ونتناول التراث بميزان العقل

السبت، 13 يوليه 2019 11:22 م

محافظ الوادي الجديد: تنظيم مسابقه للقرآن الكريم بالمحافظه بحضور قيادات وزارة الاوقاف

السبت، 13 يوليه 2019 03:03 م

كيف تكونى واعظة تابعة لوزارة الأوقاف × 10 خطوات

السبت، 13 يوليه 2019 06:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الغردقة تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 2019

الغردقة تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم 2019

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

جمال بلماضى يوضح ماذا يقصد بتصريحاته عن الجماهير المصرية

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة فى نهائى أمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

سوبر كورة يكشف حقيقة انتقال تريزيجيه إلى سامبدوريا الإيطالى

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

لطلاب الثانوية.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب × 22 معلومة

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة