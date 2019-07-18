"الأعلى للجامعات"يفوض لجنة التنسيق لتحديد الأعداد المقترح قبولها بالكليات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى، اليوم الخميس، معلنا التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لاستخراج جميع شهادات السنوات الدراسية للطلاب، من خلال المجمع الصناعى لتصنيع وإصدار كافة المحررات والوثائق "الباركود" وذلك لتأمين توثيق تلك الشهادات.

إعداد تشريع يسمح بإجراء الامتحانات المعرفية الموحدة لجميع الطلبة بكافة الكليات والتخصصات وتعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الجامعات.

وناقش المجلس، التعاون بين وزراتى الصحة والتعليم العالى لتدريب الطلبة بكليات الطب، الخاصة بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة على مستوى الجامعات.

وطالب المجلس رؤساء الجامعات بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة للجامعات التكنولوجية الجديدة، خاصة من الجامعات التى تتواجد الجامعات التكنولوجية فى محيطها الإقليمي؛ وذلك لضمان سرعة وتيرة النجاح لهذه الجامعات الجديدة.

كما وجه المجلس بضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروعات الكبرى بكافة الجامعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة، مؤكدا ضرورة المشاركة الإيجابية فى الإعداد لاحتفال عيد العلم المقرر انعقاده يوم 17 أغسطس المقبل، وأكد رؤساء الجامعات على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات وزارة الصحة على كافة المستويات.

واستعرض المجلس أهم ملامح نتائج الثانوية العامة لهذا العام، وأحيط المجلس علمًا بالأعداد المقترح قبولها بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2019/2020، وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الأعداد وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل كلية، واحتياجات سوق العمل، وأعداد الناجحين.

وقرر المجلس الموافقة على تعميم فكرة توفير الأجهزة الرياضية اللازمة للياقة البدنية والصحية، والمقدمة من جامعة كفر الشيخ على الجامعات المصرية، كما وافق المجلس على مقترح مقرر اللياقة البدنية والصحية، مع تعميمه على الجامعات المصرية.

ووافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعى بجامعات الزقازيق والسويس وبورسعيد، وإنشاء كلية الطب جامعة الزقازيق بمدينة فاقوس، وإنشاء كلية الطب بجامعة العريش، وكذلك بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة طنطا، وأحيط المجلس بما ورد من رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات بشأن المشروع القومى للدراجات "دراجة لكل طالب"