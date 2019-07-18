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الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 18 يوليه 2019 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

شبين الكوم 26 36

طنطا 25 35

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 34

مطروح 24 30

السلوم 25 31

سيوة 26 35

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 26 37

الإسماعيلية 25 37

السويس 24 36

العريش 24 32

رفح 23 31

رأس سدر 27 37      

نخل 20 36  

نويبع 28 40  

طابا 26 40   

كاترين 20 35

الطور 22 37 

شرم الشيخ 26 39     

الغردقة 26 40

مرسى علم 28 41

الفيوم 28 39

بني سويف 29 40

المنيا 29 41

أسيوط 30 42

سوهاج 30 44

قنا 31 45

الأقصر 31 46

أسوان 31 46 

أبوسمبل 30 45        

الوادي الجديد 29 47

شلاتين 28 43

أبو رماد 29 42        

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 31 44

الرياض 28 42

المنامة 32 38

أبوظبي 30 38

الدوحة 30 42

الكويت 33 46

دمشق 13 34

بيروت 26 30

عمان 17 32

القدس 18 30

غزة 23 32    

بغداد 28 45

مسقط 29 32

صنعاء 15 28

الخرطوم 27 37

طرابلس 23 30        

تونس 22 33

الجزائر 21 26

الرباط 17 24

نواكشوط 23 27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 27

إسطنبول 20 28

إسلام آباد 26 33

نيودلهي 28 32

جاكرتا 22 33

بكين 24 32

كوالالمبور 24 30     

طوكيو 24 28

أثينا 20 31

روما 18 30

باريس 15 27 

مدريد 22 35

برلين 16 25  

لندن 14 23

مونتريال 22 28        

موسكو 13 21

نيويورك 24 28

واشنطن 24 33


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