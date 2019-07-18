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الأرصاد: الموجة الحارة انكسرت وانخفاض بدرجات الحرارة يستمر للأحد المقبل

الخميس، 18 يوليه 2019 12:42 م
الأرصاد: الموجة الحارة انكسرت وانخفاض بدرجات الحرارة يستمر للأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انكسار الموجة الحارة التى شهدتها البلاد ، حيث انخفضت درجات الحرارة اليوم بمعدل 5 درجات على كافة الأنحاء .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانحفاض فى درجات الحرارة يستمر حتى الأحد المقبل وستصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 درجة .

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر ، مناشدا السائقين بتوخى الحذر خلال السفر على الطرق، لافتا إلى أن طقس غدا الجمعة "الويك إند" مستقر على كافة الأنحاء .

وبدأ اليوم الخميس انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 

 

 


الارصاد

الطقس

درجات الحراره

هيئه الارصاد

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