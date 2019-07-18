اعرف دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

خصصت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، غرفة عمليات بمبنى هيئات إدارة المنظومة فى بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبى للنظام الصحى الجديد.

وينشر "اليوم السابع" تحليل معلوماتى عن دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، والتى تتمثل فى سلسلة من الوظائف المهمة:

1- الإشراف على تشغيل المنظومة داخل محافظة بورسعى.

2- رصد أى تحديات أو معوقات تقف أمام القائمين على التطبيق .

3- وضع آلية سريعة للتعامل مع تحديات ادارة المنظومة .

4-عقد اجتماع لجميع مديرى الوحدات الصحية والمستشفيات الـ27 للمنظومة فى بورسعيد وذلك فى الثامنة صباحًا.

5- اجتماع ثانٍ فى الثامنة مساءً، لمناقشة التحديات التى تواجههم وحلها.

6- رصد انطباع وآراء المواطنين عن المنظومة، سواء كانت إيجابية أو سلبية والتعامل معها.