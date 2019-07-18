سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 01:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 6 معلومات

الخميس، 18 يوليه 2019 12:14 م
اعرف دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 6 معلومات التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، غرفة عمليات بمبنى هيئات إدارة المنظومة فى بورسعيد، لمتابعة التشغيل التجريبى للنظام الصحى الجديد.

وينشر "اليوم السابع" تحليل معلوماتى عن دور غرفة عمليات متابعة منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، والتى تتمثل فى سلسلة من الوظائف المهمة:

1-  الإشراف على تشغيل المنظومة داخل محافظة بورسعى.

2- رصد أى تحديات أو معوقات تقف أمام القائمين على التطبيق .

3- وضع آلية سريعة للتعامل مع  تحديات ادارة المنظومة .

4-عقد اجتماع لجميع مديرى الوحدات الصحية والمستشفيات الـ27 للمنظومة فى بورسعيد وذلك فى الثامنة صباحًا.

5- اجتماع ثانٍ فى الثامنة مساءً، لمناقشة التحديات التى تواجههم وحلها.

6- رصد انطباع وآراء المواطنين عن المنظومة، سواء كانت إيجابية أو سلبية والتعامل معها.

 


التأمين الصحى

غرفة العمليات

منظومة التأمين الصحى

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف آليات تسجيل 920 ألف مواطن للحصول على الخدمة.. قيد بيانات الأسرة ببطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد للأطفال.. ملف طبى وكود رقمى لكل مواطن يسمح بتردده على أماكن الرعاية الصحية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص

التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 02:00 ص

محافظ بورسعيد: أكثر من 68 ألف أسرة اشتركت بالتأمين الصحى الشامل خلال أسبوعين

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:06 م

التأمين الصحى: تطبيق المنظومة كاملة فى جميع المحافظات على 6 مراحل

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:53 م

الاعتماد والرقابة الصحية: رفع كفاءة المستشفيات لتقديم خدمات التأمين الصحى

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:26 م

التأمين الصحى: انتهاء فترة التشغيل التجريبى فى بورسعيد 1 سبتمبر المقبل

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

رئيس الكاف يشكر مصر والرئيس السيسى على نجاح تنظيم امم افريقيا.. وإنفانتينو: مصر تمتلك بنية تحتية رائعة ونرفض نغمة استعمار الاتحاد الأفريقى.. وأبوريدة: قدمنا رسالة للعالم بأن الكرة الأفريقية تقارب بين الشعوب

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

السنغال ضد الجزائر.. تعزيزات أمنية مشددة فى فرنسا بسبب جماهير "الخضر"

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

"عشان محدش يضحك عليك".. اعرف عقوبة من يمتنع عن تسليم فاتورة تثبت شراء السلع

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

لطلاب التنسيق.. اعرف شروط الالتحاق بأقسام آداب عين شمس فى 2019 - 2020

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

وفاة الفنان شوقى طنطاوى.. ومحمد صبحى ينعيه: "ستظل فى قلبى"

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة