اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر شوارع المحلة (صور)

الغربية - عادل ضرة

تشهد شوارع مدينة المحلة انتشار القمامة بالميادين العامة والشوارع الرئيسية واشعال النيران بها وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحيوانات الضالة والكلاب والقطط والطيور الي جانب انتشار الدخان مما يؤثر على حياة المواطنين.

ورصد "اليوم السابع" تراكم القمامة بشوارع الترعة ونعمان الأعصر وسكة دمرو ومنطقة الزراعه وميدان الششتاوي بنطاق حي اول وثانى المحلة، وطالب الأهالي بتدخل محافظ الغربية لرفع القمامة لمصنع تدوير القمامة والتخلص منها حفاظا على الصحه العامة، لمنع انتشار الامراض.



القمامة تحاصر شوارع المحلة



القمامة تحاصر شوارع المحلة



القمامة تحاصر شوارع المحلة



القمامة تحاصر شوارع المحلة



القمامة تحاصر شوارع المحلة



القمامة تحاصر شوارع المحلة