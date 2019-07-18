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استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها

الخميس، 18 يوليه 2019 02:17 م
استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاة العياط المتهمة بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جريمة الاغتصاب-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي بشأن الفتاة المتهمة بقتل سائق أدعت محاولته الاعتداء عليها جنسياً فى مركز العياط، فضلًا عن تقرير الصفة التشريحية للسائق القتيل.
  
وحققت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مع الفتاة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص، بعدما سددت له عدة طعنات نافذة، أثر محاولته الاعتداء عليها جنسيًا، ووجهت لها اتهامات القتل وحيازة سلاح أبيض.
 
وتحفظت النيابة على السلاح المضبوط بحوزة الفتاة، وأمرت بعرضه على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير عنه، وبيان اذا ما كان هو المستخدم فى واقعة القتل من عدمه، بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان السائق القتيل.
 
وكشفت التحريات الأولية، إن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل. أ " سائق، منذ عام،  ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم. م" وأثناء انصرافهم افترقوا بالزحام، وعندما اتصلت على حبيبها "وائل " أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف. 
 
وأضافت المتهمة أنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ. ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته،  وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب منها تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها ، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى. 
 
 

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اغتصاب

اعتداء جنسى

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